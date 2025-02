Ilrestodelcarlino.it - Aumenti su bus e sosta. Gli incassi per l’alluvione. Sassone: "Non si rispetta il codice della strada"

Non si placa la polemica sulle nuove tariffe di bus e. Soprattutto sulla scelta di dirottare una fetta degliverso i lavori per. Con l’aumento dei costi per parcheggiare, infatti, circa due milioni all’anno andranno al Fondo per la riparazione e l’adattamento climatico, "una dotazione di 6 milioni" spalmata su tre anni. Con i nuovi prezzi per i bus, invece, circa un milione al mese andrà direttamente a Tper e servirà per i costi del trasporto e per mantenere il sistema di sconti. Mentre Bologna continua a discutere sulla manovra che riguarda il trasporto pubblico, il consigliere regionale Francesco(Fratelli d’Italia) punta il dito sulla scelta di utilizzare le risorse contro il dissesto idrogeologico chiamando in causa l’articolo 7 comma 7 del, che recita: "I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana".