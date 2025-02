Sololaroma.it - Augsburg-RB Lipsia, il Pronostico di Bundesliga: X da brividi, quota per sbancare

L’, guidato da Thorup, è una delle squadre più tranquille della. Non coinvolti nella lotta salvezza e con poche possibilità di ambire a posizioni europee, i Fuggerstaedter stanno già guardando alla prossima stagione. A pochi punti dalla certezza della permanenza in, l’obiettivo è chiudere al meglio il campionato.RB: obiettivo terzo postoIl RB, dopo la vittoria per 2-0 contro il St. Pauli, cerca continuità in un match che sulla carta si presenta complicato. Il rendimento in trasferta dei Roten Bullen non è stato eccezionale finora, e l’obiettivo è migliorare il cammino lontano dalla Red Bull Arena. La qualificazione in Champions League non sembra in discussione, ma il terzo posto è un traguardo da raggiungere, con l’Eintracht Francoforte distante appena tre punti.