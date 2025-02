Oasport.it - ATP Marsiglia 2025: Medvedev senza fatica, Hurkacz è già fuori

Anche oggi il tennis non si è fermato. Solito palinsesto ricchissimo di incontri interessanti che di certo fanno sempre gola ai tanti appassionati di questo sport. E nemmeno l’ATP 250 diha frenato la propria inarrestabile corsa. Il torneo che si sta svolgendo presso il Palais des Sports ha regalato ben quattro match, validi tutti per gli ottavi di finale. I primi a scendere in campo sul cemento indoor sono stati il numero 8 del seeding, Nuno Borges, e il belga Zizou Bergs.In ben due ore e dieci minuti Borges, 39esimo nel ranking mondiale, è stato eliminato da Bergs. Il tabellone finale recitava 6-2 6-7 6-2 a favore dell’atleta nato a Lommel. Subito dopo questa sfida, è stato il turno dell’avversario che affronterà lo stesso Bergs nel corso dei quarti di finale. Si tratta di Zhizhen Zhang.