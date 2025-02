Oasport.it - Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

giovedì 13 febbraio (a partire dalle ore 18.15) va in scena la terzultima tappa del(livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dial coperto). Si preannuncia una serata avvincente a(Francia), con tantidesiderosi di mettersi in luce in questo tradizionale appuntamento in sala nel cuore dell’inverno, con vista verso gli Europei e i Mondialiche ci terranno compagnia nel mese di marzo.Riflettori puntati su Nadia Battocletti: l’argento olimpico sui 5000 metri farà il proprio debutto stagionale al chiuso dopo aver giganteggiato nelle corse campestri e si cimenterà sui 3000 metri, con l’intento di ritoccare il suo record italiano (8:41.72, ormai vecchio di tre anni) in unache si preannuncia stellare con l’oro mondialedei 1500 Freweyni Hailu e all’altra etiope Birke Haylom.