Atletica. Miriam Botti, due podi nel martello

Prosegue la prima parte di stagione agonistica per gli atleti del Cus Ferrara, reduci da buone prestazioni sia nei campionati invernali di lanci che nelle manifestazioni indoor. Doppioo nel lancio delPromesse per, che si è piazzata seconda sulla pedana di Modena con la buona misura di 44,45 m, nella prima prova del campionato invernale di lanci, poi al terzo posto alla seconda prova di Forlì lanciando 39,81 m. In questa stessa gara ha esordito positivamente Maria Adelaide Mei, conquistando la terza posizione nella categoria Assoluti. Al Meeting Assoluto indoor di Modena hanno partecipato cinque atleti cussini, tutti impegnati nella gara dei 60 metri. Quattro le allieve presenti: Virginia Pelati ha registrato il tempo di 8”72, Beatrice Barigozzi ha corso in 8”78, Virginia Grimani in 9”05 e Rachelein 9”11.