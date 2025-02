Oasport.it - Atletica, Ingebrigtsen doppio record del mondo. Fabbri avvicina i 22, Battocletti regala primati

La tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dial coperto) andata in scena a Lievin (Francia) hato grande spettacolo. La copertina è tutta per il norvegese Jakob, che nella stessa gara ha firmato duedel: ha infatti chiuso il miglio (1.609,34 metri) in 3:45.14 togliendo un secondo e mezzo al precedente primato siglato sabato sera da da Yared Nuguse e al passaggio dei 1500 metri è stato preso il tempo di 3:29.63 con cui ha ritoccato di un secondo il già suo.L’Italia sorride grazie a due delle sue punte di diamante. Nadiaha infatti firmato ilitaliano dei 3000 metri: 8:30.82, abbassando di undici secondi il precedente che le apparteneva da tre anni. L’argento olimpico dei 5000 metri ha chiuso in quarta posizione alle spalle delle etiopi Freweyni Hailu (8.