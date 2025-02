Sport.quotidiano.net - Atletica Campionati regionali e italiani allievi. Pierli e Soranzo “Signore della corsa“

Leggi su Sport.quotidiano.net

È stato un fine settimana ricco di gare quello che ha vissuto l’85 Faenza, dove ha conseguito risultati importanti confermandosi tra le migliori societàregione. A Castelfranco Emilia si è svolta la seconda prova regionale del campionato di strada di cross e nonostante il difficile percorso con molto fango dovuto anche alla pioggia caduto nel giorno precedente alla gara, le ‘’ si sono distinte nelle prove individuali: Fiorenzaè arrivata prima tra le F45, stesso risultato conseguito da Luciatra le F75. Secondo posto per Valentina Facciani tra le F40 e per Susi Frisoni tra le F60, mentre terze sono arrivate Rita Gabellini tra le F65 e Maria Pia Verzellesi tra le F70, arricchendo il medagliere faentino. L’85 ha così chiuso al secondo posto nella classifica per società dopo la prima volta regionale.