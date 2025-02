Lanazione.it - Atc, i sindacati sull’Aventino: "Recuperare risorse per il Tpl. Siamo pronti a mobilitarci"

"Si riunisca il tavolo permanente e si recuperinoper il Tpl". Itornano alla carica sul taglio delleaggiuntive al bacino spezzino del Tpl in favore di quello di Imperia. Ieri, l’incontro tra iconfederali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil, con gli assessori comunali alla mobilità e alle partecipate del Comune della Spezia, Kristopher Casati e Manuela Gagliardi, chiamati a ’sostituire’ il sindaco e presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, destinatario della richiesta di incontro. La ripartizione per il territorio spezzino è passata dal 12,3% al 4,4%, con una perdita di 400mila euro per il 2024. "Si devono individuareper il 2025, affinché si evitino ulteriori penalizzazioni per lavoratori e cittadini: riteniamo grave l’assenza all’incontro del sindaco e presidente della Provincia considerata l’importanza del tema per il territorio.