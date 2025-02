Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Cagliari: le probabili formazioni

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bergamaschi vogliono i tre punti per credere ancora nel titolo, mentre i sardi cercano un risultato positivo per mettere un altro mattone sulla salvezza.vssi giocherà sabato 15 febbraio 2025 alle ore 15 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bergamaschi sono reduci dalla delusione per la sconfitta nell’andata dei play-off di Champions League contro il Brugge, ma non c’è tempo per leccarsi le ferite, dal momento che bisogna struttare il turno casalingo di campionato per mantenere vivo il sogno scudetto .La capolista Napoli infatti dista 5 punti e non provarci sarebbe un peccato mortale.I sardi arrivano dalla preziosa vittoria casalinga contro il Parma che li ha risollevati dopo un periodo difficoltoso.