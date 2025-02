Bergamonews.it - Atalanta in difficoltà contro il gioco pimpante del Brugge. Ma il gol decisivo lo segna Meler

Bruges (Belgio). L’esce sconfitta da Bruges ma l’autore del secondo gol belga si chiama. Proprio così: l’arrogante arbitro turco asai nostri avversari un rigore totalmente inventato e il Var non interviene per salvarlo. Qualcosa di inaccettabile nel tempo in cui il calcio ormai ha inglobato l’utilizzo di questa moderna tecnologia.La Dea non ha disputato una buona gara, sempre insule svelto dei belgi. I primi venti minuti sono un incubo per i giocatori atalantini: diversi gli errori madornali, in uno dei quali – Hien e Posch fanno la frittata – i nostri avversari passano meritatamente in vantaggio.Poi c’è la reazione della Dea e la gara si rimette in carreggiata grazie ad un ottimo colpo di testa di Pasalic. Il pericolo sembra scampato, tanto che mi aspetto un secondo tempo di sostanza per portare a casa la qualificazione.