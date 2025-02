Sport.quotidiano.net - Atalanta, il capitano De Roon: “La rabbia di Bruges la metteremo in campo martedì”

Bergamo, 13 febbraio 2025 – Ladida incanalare in energie per ribaltare la gara di ritorno dia Bergamo. Nell’il giorno il Breydel, con il rigore ai belgi al 93’, si guarda avanti, alla partita di ritorno diin un Gewiss che viaggia verso il sold out. Serviranno due gol di scarto per passare il turno, ma con un solo gol di scarto ci sarebbero comunque i supplementari. “La nostra, per quel rigore che non esiste, dobbiamo portarla in. Dobbiamo crederci e andare forte", è lo sprone che arriva dalnerazzurro Marten De. Che ha fatto anche autocritica dopo la prestazione di: “E' inutile parlare del rigore perché sappiamo tutti che non esiste. Io guardo più la nostra prestazione che non è stata di alto livello. Siamo stati in difficoltà e mi dispiace perché siamo sempre più aggressivi e riusciamo a mettere sotto l'avversario e stavolta non siamo stati in grado di farlo.