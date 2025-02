Game-experience.it - Astro Bot, Sony annuncia 5 nuovi livelli in arrivo ed il supporto a PS5 Pro

Leggi su Game-experience.it

Team Asobi ehannoto un nuovo aggiornamento perBot, così da arricchire il gioco con cinqueinediti e con ila PS5 Pro. A partire da oggi, 13 febbraio, i giocatori potranno affrontare nuove sfide all’interno della Vicious Void Galaxy, con un livello che verrà rilasciato ogni settimana fino al 13 marzo.Come leggiamo su PlayStation Blog, l’aggiornamento è completamente gratuito ed include nuove sfide platform pensate per mettere alla prova le abilità dei giocatori. Il calendario dei rilasci prevede: Tick-Tock Shock (13 febbraio), Thrust or Bust (20 febbraio), Cock-A-Doodle-Doom (27 febbraio), Hard to Bear (6 marzo) e Armored Hardcore (13 marzo).Team Asobi ha precisato che ogni livello introduce un Bot speciale da salvare e, una volta completato, può essere affrontato nella nuova modalità Time Attack con classifiche online.