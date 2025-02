Ilrestodelcarlino.it - Astinenza di vittorie al Manuzzi. Il Cesena cerca la svolta con il Pisa

Contro ilcaccia aperta ai tre punti per il prestigio – i toscani sono secondi lanciatissimi verso la A –, per la classifica e per tornare a gioire al. Domenica saranno poco più di due mesi che il pubblico dell’Orogel Stadium non saluta la squadra dopo una vittoria, l’ultimo urlo di gioia il 14 dicembre quando a lasciare in Romagna l’intera posta fu il Cosenza (2-1, reti di Adamo e Berti, Ricciardi per i calabresi). Da lì in poi tre gare casalinghe che hanno fruttato due pareggi ed una sconfitta con un solo gol segnato, quello su rigore di La Gumina nei minuti finali del match col Bari. A fare bottino pieno invece è stata la Cremonese (1-0 gol di Vandeputte) il giorno di Santo Stefano mentre con Cittadella (0-0) e appunto Bari (1-1) solo pareggi. Fortunatamente nel frattempo sono arrivati i successi di Genova contro la Sampdoria e quello nel derby di domenica scorsa a Reggio Emilia che hanno mantenuto il Cavalluccio a distanza di sicurezza dalla zona calda.