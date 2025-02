Ilfattoquotidiano.it - “Assaggio il fegato crudo di un maiale appena sacrificato. È dolce, saporito, delicato, sembra un biscotto”: il video choc di Michele Ruschioni

La nuova frontiera del food online è unsanguinante di unucciso masticato con piacere da un uomo. Ha creato notevole disgusto, e ha fatto molto discutere, ildi, ideatore della pagina Instagram Braciami ancora. La rapidissima premessa in sovraimpressione delcaricato daricorda che “le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno”, e ancora: “ildi un”. Fiero come un bimbo che l’ha fatta grossa,agguanta un pezzo diinsanguinato e comincia una descrizione alla Hannibal Lecter: “più wild e più savage di così”. L’assaggiatore che pare più un assassino di animali che un gourmand ricorda che si trova in un paesino della Barbagia dove il rito prevede che all’uccisione delsi mangi il suo