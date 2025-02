Laspunta.it - Asl Frosinone continuano furti e scassi nel silenzio della Direzione Aziendale. La denuncia dell’Ugl

Leggi su Laspunta.it

L’Ugl sanità con la segretaria Rosa Roccatani torna are la situazione di insicurezza che regna nei locali degli ospedali, dei cup, delle strutture sanitarie di compet3enzaAsl di. Un fenomeno già evidenziato dal sindacato e dal laspunta.it ma che ad oggi non ha trovato ancora una soluzione. Così l’Ugl ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere nuovamente all’azienda e ai lavoratori del comparto.“L’Azienda sanitaria, che dovrebbe primeggiare nella sicurezza è diventata accoglienza per tossicodipendenti, aggressori, ladri e malviventi.” Dice la Segretaria Rosa Roccatani.“Tossici ormai accasati sia di notte che di giorno, girano all’interno delle strutture sanitarie muniti di siringhe infette, lame da taglio, minacciando i lavoratori.”“Cosicché, sia dipendenti ASL spesso soli a turno, sia i dipendenti afferenti alle ditte esterne, costretti spostarsi da soli da una palazzina all’altra per motivi di lavoro, rischiano costantemente, come già accaduto, di essere aggrediti lungo il percorso.