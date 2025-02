Dilei.it - Asia Argento: “Sto ancora combattendo la depressione. Gli uomini? Ho la fobia sociale”

Che la si ami o la si odi, non si può negare chesia una donna coraggiosa ed onesta. Nel corso degli anni, l’attrice ha parlato più volte dei traumi passati e dei demoni con cui si è trovata a combattere, dando prova di estrema sincerità. Anche nel salotto di Storie di donne al bivio, ospite di Monica Setta,ha parlato dellae di uno dei periodi più complicati della sua vita.e la confessione sullanon ha mai nascosto i suoi problemi legati alla salute mentale. Ospite di Monica Setta nello show Storie di donne al bivio, l’attrice ha confessato di non avervinto la sua battaglia più importante: “Sono depressa e prendodei farmaci perché i disturbi non passano”. L’origine del suo malessere sembra essere molto profonda: “I miei traumi arrivano da lontano.