361magazine.com - Ascolti tv, come è andata la seconda serata di Sanremo 2025

Leggi su 361magazine.com

Ancora un successo per il Festival Nelladi ieri, mercoledì 12 febbraio, su Rai Uno, si afferma ladel Festival dicon 12.008.000 spettatori pari al 50% di share.Nell’anteprimaStart, in onda dalle 20:41 alle 21:10 fa 11.410.000 spettatori pari al 64.1% di share.Nello specifico, si registrano 14.437.000 spettatori pari al 63.22% nella prima parte in onda dalle 21:16 alle 23:28 e poi 7.287.000 spettatori pari al 66.72% nellaparte in onda dalle 23:33 all’1:11. Il TG1 ha raccolto 8.626.000 spettatori e il 64.78%.In total audience le due parti del Festival hanno ottenuto 11.700.000 e il 64.5%.Su Canale5 Benvenuti al Nord si ferma a 970.000 spettatori con uno share del 4.49%. Su Rai2 Secret Team 355 intrattiene .000 spettatori pari al %.