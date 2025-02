Davidemaggio.it - Ascolti Sanremo Story: tutti i dati auditel delle terze serate

Leggi su Davidemaggio.it

Il Festival di2025 di Carlo Conti tenta di proseguire la sua marcia trionfale anche di giovedì. In attesa del verdetto dell’di questa sera, ricordiamo glidi tutte ledel secolo in corso., terza serata: idegli ultimi 14 anniRipercorriamo la storiadella terza serata del Festival della Canzone Italiana degli ultimi 14 anni. Dall’edizione del 2022 a quella del 2019 segnaliamo lo share K, ovvero quanto avrebbero ottenuto lecon le attuali rilevazioni in vigore da maggio 2022, che hanno cambiato il perimetro portando ad un’automatica crescita dello share.2024Conduce AmadeusSpettatori: 10.001.000Share: 60.1%Programma più seguito sulle altre reti: Terra Amara (Canale 5, 2.347.000 – 10.65%)2023Conduce AmadeusSpettatori: 9.