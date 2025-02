Tvpertutti.it - Ascolti Sanremo seconda serata mai visti dal 1995 e 2000: record storico Carlo Conti

Leggi su Tvpertutti.it

GliTV delladi2025, andata in onda mercoledì 12 febbraio, hanno registrato un netto di 11.700.000 telespettatori e una share del 64,5% (Total Audience). Per trovare un dato migliore in termini di share bisogna risalire al, quando la 45esima edizione registrò un incredibile 65,42%. Per quanto riguarda il numero di telespettatori, invece, ilpiù vicino risale al, con la 50esima edizione che raggiunse ben 13.171.000 spettatori. Un risultato che segna un momentoneglitelevisivi, confermando il grande interesse del pubblico e che, al di là delle critiche, stia facendo un ottimo lavoro. In Standard Auditel il Festival nel segmentoStart ha ottenuto 12.008.000 telespettatori, share 50%, nella prima parte 14.437.