Ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo 2025

Carlo Conti con la prima puntata deldiha fatto il botto con 12.218.000 spettatori pari al 65% di share (raggiungendo il picco di share del 72% all’1.08 e di 17,8 milioni di spettatori alle 22.02). Erano davvero molti anni che non si vedevano dei dati cosi alti e infatti ieri sera Carlo ha ringraziato il pubblico per l’affetto. Ecco invece glideldi, che ieri sera è stata seguita da 11.700.000 telespettatori con il 64,5% di share. Su Canale 5 invece è andato in onda Benvenuti al Nord che ha interessato X telespettatori con uno share del X%.Carlo Conti commenta glidi #: “Non volevo fare paragoni prima, non li faccio adesso. Prendo atto dei bei dati, continuo a pedalare per le prossime serate”Un signore.