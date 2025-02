Dilei.it - Ascolti del 12 febbraio, seconda serata di Sanremo 2025

Mercoledì 12su Rai 1 è andata in onda ladi, dove Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica hanno affiancato Carlo Conti nella conduzione.Questotargato Carlo Conti piace moltissimo. Così dopo il successo della primache ha superato anche il 68% di share, si bissa nella vetta degli, grazie agli ospiti prestigiosi come Damiano dei Maneskin o Carolina Kostner e Paolo Genovese.Il resto della programmazione ha presentato il consueto appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli, mentre su Rete 4 è andato in onda Fuori dal Coro dove si è parlato della mancanza di sicurezza in alcuni quartieri delle città, teatro di spaccio di sostanze stupefacenti e di delinquenza, e a un approfondimento sugli episodi di violenza, sempre più frequenti, sui mezzi pubblici.