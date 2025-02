Arti grafiche in vetrina, ad aprile Med Exhibit Print. Omaggio a Napoli per i 2.500 anni dalla fondazione

Leggi su Ildenaro.it

Si svolgerà dal 4 al 62025, alla Mostra d’Oltremare di, la terza edizione di Med, un evento dedicato a tutti i professionisti e agli appassionati del settore della stampa e delle. “Il concept grafico di questa edizione – si legge in una nota – rendealla storia millenaria di, celebrando i 2500sua. Un legame indissolubile tra la città e la sua tradizione tipografica, che Medsi impegna a valorizzare e promuovere”.Medè unad’eccellenza per le migliori aziende del settore stampa, con un’ampia esposizione di prodotti e servizi che spazianostampa digitale al taglio,dopo stampa alla gadgettistica, dal cucito industriale al packaging, dai consumabili per la stampa professionale alla personalizzazione dell’abbigliamento.