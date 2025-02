Puntomagazine.it - Arrestata 36enne di Benevento con armi illegali: scovate due pistole durante perquisizione

Intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile: una dellesequestrate risulta rubata nel 2010, l’altra priva di matricola e non funzionante.Un’operazione fulminea dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri diha portato all’arresto in flagranza di reato di una donna di 36 anni del capoluogo sannita.L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, quando i militari dell’Arma dei Carabinieri, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno avuto il sospetto che nell’abitazione della donna potessero essere occultateillegalmente detenute. Decisi a verificare l’informazione, i militari hanno effettuato unadomiciliare.Il colpo di scena è avvenutola ricerca all’interno del ripostiglio: nascosta in una controsoffittatura, i militari hanno rinvenuto una busta di plastica contenente due, avvolte in una asciugamani.