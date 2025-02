Baritoday.it - Arredi esterni imbrattati e recinzioni divelte, il giardino degli Aquiloni vandalizzato a un giorno dalla riapertura

Leggi su Baritoday.it

Era tutto pronto per ladel, prevista per il 14 febbraio, ma la cittadinanza dovrà attendere ancora. Sì, perché nella notte qualcuno si è introdotto nell'area verde di via Devitofrancescoe l'ha vandalizzata. Lo ha reso noto l’assessore alla Cura del.