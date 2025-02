Inter-news.it - Arnautovic recupera per Juventus-Inter? Le ultime da Appiano – Sky

Leggi su Inter-news.it

Markosta cercando dire per la partita tra. Da Sky Sport arrivano lesulle condizioni del calciatore austriaco.PROBLEMA – Markoha giocato più o meno 55 minuti nella partita contro la Fiorentina. Ha fatto il suo ingresso al minuto 27 per Marcus Thuram infortunato ed è uscito verso l’80’ al posto di Mehdi Taremi. L’austriaco ha segnato ed è stato decisivo nell’ultima sfida di campionato, però ha chiesto il cambio per un piccolo problema fisico. L’attaccante ha sentito ancora fastidio all’adduttore, che lo tormenta da anni ormai. In questi giorni ha lavorato perre, in occasione dic’è una sensazione.in campo in? Gli allenamentiRECUPERO –sta lavorando da solo da mercoledì, giorno della ripresa degli allenamenti per l’di Simone Inzaghi.