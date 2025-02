Inter-news.it - Arnautovic come Thuram, l’Inter non cambia i suoi programmi – Sky

Leggi su Inter-news.it

sotto osservazione dalin vista della partita contro la Juventus di domenica sera. Nessun cambio di programma.PROGRAMMA – Meno tre a Juventus-Inter, derby d’Italia valevole per la venticinquesima giornata di campionato. Ad Appiano Gentile occhi puntati su, usciti malconci dall’ultima sfida contro la Fiorentina a San Siro. I nerazzurri però predicano cautela per evitare ulteriori problemi (qui le ultime sul francese). Tant’è che anche oggi sia l’austriaco che il francese non ha forzato i tempi, rispettando il programma promosso dallo staff medico nerazzurro. Allenamento personalizzato per entrambi i giocatori, ma in vista di Juventus-Inter filtra una sensazione di ottimismo.riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, sono in netto miglioramento.