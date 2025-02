Ilgiorno.it - Argegno, cade nella scarpata ma riesce a chiamare i soccorsi: salvo grazie al gps

Leggi su Ilgiorno.it

(Como), 13 febbraio 2025 – Intervento di soccorso dei vigili del fuoco oggi pomeriggio verso le 16 ad, in via per Schignano località Sant’Anna, per la ricerca e il recupero di un uomo di 33 anni che si era trovato in difficoltà dopo aver perso il sentiero. Scivolato in una, ha chiesto aiuto e chiamato i, riuscendo a fornire alla centrale il punto gps in cui era caduto, per consentire il ritrovamento. I vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio e i colleghi Saf partiti da Como hanno effettuato una calata di circa 150 metri. Una volta recuperato l’escursionista, lo hanno affidato al 118 per gli accertamenti sanitari, infangato ma in buone condizioni di salute.