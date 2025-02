Lanazione.it - «Arezzo merita di più! Un progetto comunitario collettivo»

Leggi su Lanazione.it

, 13 febbraio 2025 – «di più! Un».Democratica scende in campo con Giorgi Giuseppe Vice Presidente Assemblea Provinciale Pd. «è la città a cui voglio bene, ade alla sua comunità servo il mio impegno sociale e politico,è la città di Giorgio Vasari, di Francesco Petrarca, di Pietro Aretino. PerCittà dei Grandi lavoro e lavorerò sui piani intellettuale e civile. Tra poco, politicamente parlando, andremo alle elezioni amministrative regionali e comunali! Qualeper la Toscana? Qualefutura? Rilevo un vulnus: non si immagina, non si pensa il(per me), la sintesi collettiva, non si ascolta la città. Tutto si accartoccia attorno a cognomi, tutto si estingue attorno a cognomi e nomi, senza idee, senza lo straccio di una prospettiva di sviluppo per la mia città, senza programma condiviso di candidature da far contare in Consiglio Regionale.