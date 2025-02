Lanazione.it - Arezzo, il 2025 è un annus horribilis. Dopo la sosta persi 11 punti dalla vetta

Cristian Bucchi avrebbe il sacrosanto diritto di concedersi qualche settimana per trasferire alla squadra i suoi concetti. Eppure il campionato non aspetta e i numeri deldell’sononzialmente impietosi. Ergo, il nuovo allenatore dovrà trovare in fretta e furia soluzioni e correttivi per far tornare il cavallino a galoppare ad un’andatura da playoff e non da retrocessione come accaduto da gennaio in avanti. Appena 5nelle ultime 6 partite con una sola vittoria nell’anno nuovo, per giunta contro un avversario modesto come il Legnago. Per far capire la spirale negativa nella quale si è infilato l’basti pensare che gli amaranto sono andati alla pausa natalizia a -6 dal primo posto e nel giro di poche settimane sono sprofondati a -17. Cosa più preoccupante hanno perso costantementeda tutte le formazioni che la precedono in classifica.