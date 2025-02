Lanazione.it - Arezzo Fiere e Congressi: ricchissimo il calendario delle manifestazioni previste entro la fine marzo

, 13 febbraio 2025 – “Ilda qui aè molto ricco: sono in programma eventi che riuniranno negli spazi espositivi appassionati ed esperti dei settori più disparati, dal mercatopulci con collezionismo e antiquariato, dal mondo del Pet con Esotika a quello della multiformità espositiva portata da Passioni in Fiera. Avremo presso le nostre aree espositive approfondimenti anche nel campo dei tatuaggi, in quello dei fumetti, e inla prima edizione di ExpoArte. Insomma una raffica di aventi di alto livello a cavallo trainverno e avvio della primavera”. Con queste parole, e con entusiasmo, Ferrer Vannetti, presidente di, lancia la serie dei prossimi appuntamenti fieristici aretini. “Eventi che testimoniano ancora una volta – spiega ancora Vannetti - come sia in atto il pieno e definitivo rilancio della Fiera, che portiamo avanti a partire dalle forze produttive del nostro territorio, da quello che sappiamo fare come imprenditori a tutti i livelli, produttivo, commerciale, turistico e ambientale: la formula vincente è la nostra duttilità e la capacità di recepimentovarie esigenze di partecipanti e visitatori”.