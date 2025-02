Ilrestodelcarlino.it - Area dismessa aggiudicata all’asta: "Finiremo i condomini abbandonati"

L’urbanizzatada oltre 15 anni, che circonda la zona del supermercato Aliper a Tresigallo, ha un nuovo proprietario. Si tratta della Sartori Costruzioni srl di Cattolica, affermata e riconosciuta realtà sul territorio romagnolo per la realizzazione di case eil recupero di strutture alberghiere. Lo scorso 29 gennaio ha partecipatogiudiziaria assicurandosi oltre 16mila metri quadrati, in gran parte urbanizzato, afferente la procedura fallimentare della Soc. Il Parco, incardinata da anni presso il Tribunale di Rimini. Una nuova proprietà non banale, per il territorio ferrarese, in quanto Matteo Sartori, titolare insieme al padre della società, è anche un calciatore del Misano (capolista nel campionato di Promozione romagnolo), nonché ex attaccante della Spal nella stagione 2012/2013, quando si chiamava Real Spal.