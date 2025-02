Lanazione.it - Area di sosta per i camper, via libera all’istanza di una società

Sarzana, 13 febbraio 2025 – La città potrebbe presto essere dotata di un’adibita alladei. A stabilirlo è la decon la cui la giunta Ponzanelli, lo scorso 24 gennaio, ha approvato lo schema di convenzione presentato dallaDelta Immobiliare, proprietaria dell’di oltre 4 mila metri quadri adiacente alla caserma dei vigili del fuoco e ricompresa tra la Variante Aurelia e la frazione di Crociata. La volontà della, rappresentata da Monica Corbani, come espresso nell’istanza presentata in data 5 dicembre, è, appunto, quella di poter utilizzare temporaneamente quell’– che da tempo è abbandonata e non utilizzata in alcun modo e che da piano regolatore è destinata adagricola – per un periodo di tre anni e prorogabile per altre due annualità, alladi, andando così a creare un servizio di pubblica utilità di cui la città al momento non dispone.