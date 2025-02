Ilgiorno.it - Ardenno e l’ultimo saluto a Roberta, morta a sei mesi dall’incidente sul viadotto

Leggi su Ilgiorno.it

, 13 febbraio 2025 –daràoggi alle 15 nella parrocchiale aPatriarca, 53 anni, mancata martedì dopo un calvario lungo seiin seguito ai traumi riportati nel terribile incidente stradale suldel Tartano in cui la donna rimase coinvolta il 14 agosto 2024, senza mai più riprendere conoscenza. Erano circa le 16.30 della vigilia di Ferragosto esi trovava al volante della sua Dacia Sandero quando fu “centrata” da un furgone che procedeva nella direzione opposta. Praticamente illesa la donna che si trovava in auto con lei, mentre le condizioni di, già priva di sensi quando le furono prestati i primi soccorsi, apparvero subito gravissime. La donna fu elitrasportata a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII, ma nessuna cura prestatale ha sortito l’effetto sperato, tanto che nei giorni successivi si decise per un suo riavvicinamento a casa, prima all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona e poi alla Rsa Ambrosetti Paravicini di Morbegno, meno distante dai parenti, in particolare i genitori con i quali, nubile e senza figli, era tornata a vivere dopo anni lontana dal paese.