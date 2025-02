Internews24.com - Arbitro Juve Inter, il Corriere svela: ecco perchè dirige Mariani: il motivo dietro la scelta è evidente

Leggi su Internews24.com

di Redazione, Ildello Sportalcuni dettagli,rà il fischietto, illadel fischietto L’disarà il Signor. Unache, spiega oggi ildello Sport, è (anche) figlia della mancanza di alternative per il designatore Rocchi. Il noto quotidiano si è in modo particolare concentrato sulla sfida dello Stadium, evento di cartello della prossima giornata di Serie A. Un breve passaggio del più lungo approfondimento.– «Che non ci fossero molte alternative, è facile dedurlo anche dagli impegni che i nostri arbitri hanno., che sarà al terzo derby d’Italia della sua carriera (due pareggi, 0-0 in semifinale di coppa Italia – ma passò la– e 1-12 in campionato – rigore dopo OFR allae Inzaghi espulso), ieri sera era al Louis II, lo stadio del Principato, per Monaco-Benfica (ci chiediamo però: mostrerà il secondo giallo a Lautaro o Kolo Muani come ha fatto con Musrati per la richiesta di un giallo all’avversario?), con tutti i rischi che questo può comportare.