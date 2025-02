Ilgiorno.it - "Aprite le porte ai giovani per un giorno"

Orientamento in presa diretta. Il Comune torna alla carica e chiede ad aziende, commercianti, artigiani, professionisti di aprire ledelle proprie attività agli studenti. Si chiama "Unda." ed è una delle iniziative più originali, non la sola, lanciata da Pioltello per aiutare i ragazzi a trovare la propria strada. Dal Comune, l’appello a partecipare al percorso di formazione. "Non è solo un evento, ma un’opportunità unica per dare visibilità anche alle imprese - spiega Paola Ghiringhelli, assessora alle Attività produttive e al Commercio - ispirare la prossima generazione, oltre a fare la differenza nel cammino deiverso un mestiere". Il progetto "nasce dal percorso di orientamento che abbiamo sviluppato all’interno del piano del diritto allo studio - aggiunge Jessica D’Adamo, assessore all’Istruzione - con l’obiettivo di far conoscere il mondo del lavoro, esplorare le varie professioni e comprendere le opportunità che li aspettano nel loro futuro".