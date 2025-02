Laspunta.it - Aprilia, atti vandalici tra via La Malfa e via Pergolesi

nei parchi di, intervieneLibera e la Città degli alberi. “Nel territorio comunale, oltre agli zozzoni furfanti che disseminano rifiuti per le strade, i fossi, le aree verdi, circolano indisturbati anche dei balordi che sradicano gli alberi nelle aree verdi pubbliche non sorvegliate.” Dice la nota congiunta.Lo stato degli alberi “È quello che sta avvenendo dallo scorso autunno a questa parte, nell’area compresa tra via Ugo La, via Scarle via, nell’area verde pubblica adiacente al Parco Roberto Fiorentini, dove alcuni volontari avevano chiesto e ottenuto il permesso di piantare una dozzina di alberi a spese loro e a carico loro, eliminando le spoglie degli alberi precedentemente piantati dalle amministrazioni.” Prosegue la nota diLibera e la Città degli alberi.