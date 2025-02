Cityrumors.it - Anziani morti in Rsa, indagini a tappeto e chiusura delle strutture

Si tratta di una probabile intossicazione alimentare con tre vittime e ben 114 casi di persone che si sono sentite maleUna vicenda gravissima che ha destato molta preoccupazione tra le persone. Si tratta di una possibile intossicazione alimentare in ben 4 Rsa, i cui sintomi potrebbero aver causato 3. Mentre sono 114 i casi di gastroenterite registrati. Le quattrohanno in comune lo stesso centro di cottura. Ed è lì che si sta andando a focalizzare l’interesse della Asl ma anche dei carabinieri di Firenze.in Rsa,(Ansa Foto) Cityrumors.itLa procura apre un fascicolo e la Asl ha attivato un’indagine epidemiologica. Sono i numeri del focolaio di sospetta tossinfezione alimentare all’interno di quattro Rsa di Firenze e provincia per la quale la struttura di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Firenze 1 è intervenuta con urgenza per attivare l’indagine epidemiologica necessaria e tutti gli interventi preventivi di competenza.