Lanazione.it - Anziani morti dopo le intossicazioni, ecco cosa c’era nel menu delle Rsa. Sospeso il centro cottura

Firenze, 13 febbraio 2025 – La gravissima vicendain alcune Rsa del territorio di Firenze, con tre decessi accertati (una quarta morte invece è considerata non legata alla vicenda), è aldi una indagine epidemiologica subito attivata dall’Asl Toscanaper cercare di capiresia successo. A occuparsi del caso è la struttura di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare Firenze 1 che, come riporta una nota dell’azienda, “è intervenuta con urgenza per attivare l’indagine epidemiologica necessaria e tutti gli interventi preventivi di competenza”. I primi numeri certificati dall’Asl sono di 114 casi di gastroenterite (diarrea e vomito) su 173 ospiti. Il problema è insorto domenica sera 9 febbraio: diversi ospiti sono stati ricoverati in vari ospedali della zona, quasi tutti velocemente dimessi ma con il pesantissimo bilancio di tre: due all’ospedale di Santa Maria Nuova e uno a Ponte a Niccheri.