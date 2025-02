Quotidiano.net - Antonio Patuelli: "La forza dell’Europa unita è l’argine all’incertezza"

Per capire cosa accade in casa nostra, secondo una regola non scritta e oggi ancora più valida, occorre guardare agli Stati Uniti. A questo assunto, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi), aggiunge una profondità storica. Perché "bisogna avere la consapevolezza del passato per capire il presente e per costruire l’avvenire", argomenta in un colloquio con Agnese Pini, direttrice di QN-Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!). L’America, dunque. Che, "nata federale, nel 1917, ha dovuto guardare alla vecchia Europa non più da lontano, visto che la Prima guerra mondiale rischiava di fare prevalere quelli che si chiamavano imperi centrali". Un’attenzione rimasta tale anche dopo il secondo conflitto, con un lungo dopoguerra distinto in due fasi, l’ultima delle quali "ha visto una grande espansione dell’Occidente e della Nato, coincisa con la cosiddetta globalizzazione".