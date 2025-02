Ilrestodelcarlino.it - Antonio Nicolli vicario del questore

Nuovo e prestigioso incarico per il poliziotto portorecanatese, che è stato nominatodeldi Cagliari, dopo aver ricoperto per anni il ruolo di dirigente della Digos nel capoluogo sardo. È entrato in polizia nel 1991 e, ad Ancona, ha diretto la Digos, prima di approdare nel 2012 all’Ucigos (l’attuale Direzione centrale di polizia di prevenzione). È diventato un punto di riferimento sul fenomeno del terrorismo internazionale, rappresentando l’Italia al gruppo sul terrorismo durante il consiglio dell’unione europea.ha fatto parte del comitato sicurezza finanziaria al ministero dell’Economia e delle Finanze.