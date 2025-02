Dilei.it - Annalisa Minetti su Sanremo 2025: “Damiano pazzesco, Balti solare. Promuovo Fedez e Corsi”

, che sul palco dell’Ariston è salita più volte e ha vinto il Festival nel 1998 con Senza te e con te, commenta per noi la seconda serata di.In attesa della terza (leggi la scaletta) ripercorriamo coni momenti salienti della seconda serata della 75esima edizione del Festival di.Nella serata di martedì 12 febbraio, Carlo Conti ha voluto al suo fianco come co-conduttori Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca, per creare divertimento ed eleganza, ma non solo. Tra gli ospitiDavid ha incantato il pubblico portando un brano non così famoso di Lucio Dalla, Felicità. E per quanto riguarda la gara, si sono esibiti metà dei Big, mentre tra le nuove proposte sono andati in finale Settembre (leggi la nostra intervista) e Alex Wyse.