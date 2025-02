Davidemaggio.it - Anna Dello Russo irritata al Dopofestival: “Se non mi date lo spazio io non vengo più”

Mentre al Festival di Sanremo 2025 sembra andare tutto fin troppo liscio, nella sua costola notturna, il, ecco nascere i primi dissapori. Protagonista, l’ospite fissa ed esperta di stile. Nel momento dedicato al commento dei look dei cantanti, Alessandro Cattelan ha dato la parola all’opinionista che ha esordito così:Ho capito che a Selvaggia dai un sacco di tempo e a me pochissimo. Oltre a protestare, laha anche ammesso alcuni problemi riscontrati nella prima puntata, andata in onda ieri notte: In più, ho capito anche che non sono chiara, mi hanno detto di essere più chiara perché non si capisce niente di quello che dico. Perché? Perché la moda non si capisce, è un po’ enigmatica. Dopo aver chiarito questo ‘inconveniente’,ha cominciato a dire la sua sugli outfit e, nel discorso, si intromettevano – com’è giusto che sia essendo un talk – anche la Lucarelli e Cattelan.