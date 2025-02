Metropolitanmagazine.it - Angelo Pisani, chi è l’ex compagno di Katia Follesa e perché si sono lasciati: “Nonostante la terapia di coppia, non volevamo andare avanti”

La storia d’amore trasi è ufficialmente conclusa dopo 20 anni d’amore. La, dopo una serie di ipotesi lanciate dai media e dal web, ha deciso di rompere il silenzio, confermando la rottura e spiegando di essere comunque in ottimi rapporti. I due si fidanzano ufficialmente nel 2006 e nel 2011 nasce la figlia Agata. Nel 2015 i due però si separano;prosegue il rapporto conper non far soffrire la bambina (come dichiarato dalla comica stessa), ma latorna insieme e a fine 2019chiede adi diventare sua moglie. Nel 2023 la conduttrice si è separata di nuovo dadopo ben 17 anni insieme.Cresciuta coi nonni e con gli zii per i numerosi impegni lavorativi dei genitori, nel 2003perde il padre, chef molto conosciuto in Brianza, a causa di una cardiopatia congenita.