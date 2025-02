Monzatoday.it - Ancora una giornata difficile per i pendolari brianzoli: mezzi pubblici fermi per 24 ore

Leggi su Monzatoday.it

Quello di San Valentino sarà un venerdì nero per iche si spostano coi. Per tutta ladi domani, venerdì 14 febbraio, saranno a rischio i. Lo stop durerà 24 ore. Lo sciopero per le linee di autobus NET potrebbe causare disagi nelle seguenti fasce.