Agi.it - Ancora tensioni al Quarticciolo, 19 fermati

Leggi su Agi.it

AGI -con le forze dell'ordine al, alla periferia di Roma. Erano le 22 circa di ieri sera quando una volante della Questura ha intercettato, in via Palmiro Togliatti, una Toyota Aygo che, alla vista della polizia, ha imboccato il senso di marcia opposto per eludere un eventuale controllo. La sua fuga ha incontrato pero', un'immediata battuta d'arresto, grazie all'intervento di un altro equipaggio fatto convergere sul posto e il cittadino straniero che era alla guida del veicolo viene fermato in via Ostuni per un controllo. Pochi istanti dopo circa 20 soggetti, tutti di origine extracomunitaria, hanno accerchiato gli equipaggi, riuscendo a far guadagnare la fuga all'uomo che era stato inizialmente sottoposto a controllo. Sono bastati trenta minuti agli agenti della Questura per dare spunto a un controllo strutturato, che ha visto 10 volanti e un contingente della forza pubblica far scattare un nuovo blitz a via Ostuni.