Anche norvegesi e scozzesi per un tributo a Cohen

La Croce Bianca Milano, sezione di Seveso, celebra il genio musicale di uno dei più grandi poeti e cantautori: Leonard. Il Concertosi terrà il 15 febbraio, all’Auditorium BCC di Barlassina in via Colombo 1/3 alle 21. Leonard, con la sua voce inconfondibile e i suoi testi profondi e intensi, ha segnato intere generazioni, componendo capolavori come “Hallelujah“ o “Dance Me to the End of Love“. A rendere omaggio alla sua musica sarà un cast di artisti eccezionali, che uniranno il loro talento per offrire un’esperienza musicale unica e toccante: Henriette Beate Berggren, cantante norvegese di fama internazionale; Siv Fagervoll Gunnestad e Hilde Dahl, vocalist (loro) e Alan Thomson, chitarrista e bassista scozzese, noto per la sua sensibilità e il suo stile inconfondibile, che arricchirà ogni esecuzione con eleganza e maestria.