Ammasso stellare RCW 38 | l’incredibile immagine catturata dal telescopio VISTA

L’Osservatorio Europeo Australe (ESO) ha recentemente rilasciato un’straordinaria da 80 milioni di pixel dell’RCW 38, un giovane vivaio di stelle situato a circa 5500 anni luce nella costellazione della Vela.Grazie al(Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), che opera nel deserto di Atacama in Cile, gli astronomi hanno ottenuto una visione mozzafiato di questo spettacolo cosmico.Tensione di Hubble: l’Universo si espande più di quanto previsto dalla fisicaRCW 38: un tripudio di colori e formazioneRCW 38 ospita circa 2000 stelle neonate, immerse in nubi di gas luminoso e polvere cosmica. A differenza del nostro Sole, che si trova in una fase stabile della sua vita con i suoi 4,6 miliardi di anni, le stelle in RCW 38 sono ancora giovanissime, con meno di un milione di anni.