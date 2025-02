Spettacolo.periodicodaily.com - Amazon Music Rivela la Top 10 Chart di Sanremo 2025

ta dala top 10di, aggiornata dopo il secondo giorno del Festival di. I dati raccolti mostrano quali artisti stanno scalando la classifica su: Fedez, Olly e ComaCose sono in testa al momento.Classifica, Ecco la Top 10diMentre il Festival dicontinua a incantare il pubblico italiano,ha svelato la sua classifica delle canzoni più ascoltate, che riflette l’andamento del concorsoale. I dati raccolti dal servizio di streaming mostrano chiaramente quali artisti stanno conquistando il cuore degli ascoltatori. Al momento, Fedez, Olly e ComaCose occupano le prime posizioni della classifica.La Top 10 delle Canzoni diLa classifica delle canzoni più ascoltate sual momento è la seguente:Battito – FedezBalorda Nostalgia – OllyCuoricini – ComaCoseLa cura per me – GiorgiaIncoscienti Giovani – Achille LauroDamme ‘na mano – Tony EffeQuando sarai piccola – Simone CristicchiDimenticarsi alle 7 – ElodieLentamente – IramaFuorilegge – Rose VillainQuesta classifica rappresenta un momento cruciale per gli artisti in gara e offre un’idea di quali brani stiano risuonando di più tra il pubblico.