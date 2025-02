Davidemaggio.it - Amarcord è la canzone scartata da Elettra Lamborghini per Sanremo

Niente nostalgia per. Vi starete chiedendo qual è ladalla prorompente interprete al Festival di2025. Ebbene, siamo in grado di svelarvelo. Lache è stata proposta ad Eletta(e probabilmente anche ad altre) era.La co-conduttrice della terza serata non ha ritenuto nelle sue corde il brano, passato poi alla giovanissima Sarah Toscano, all’esordio alla kermesse. Molto bella, bellissima, però sicuramente non era per meha detto oggi l’ereditiera durante la conferenza stampa della terza serata.Le sonorità dance comunque non sembrano lontanissime dal mondo dimentre, titolo dal sapore felliniano, è una parola dialettale originaria dell’Emilia Romagna proprio come.Nostalgica, unache mi trasmette tanta nostalgia, malinconia, però è unache mi fa anche riflettere, che mi fa pensare che è stato così ma adesso non lo è più.