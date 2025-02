Messinatoday.it - Amam, Gioveni: "Si è dimesso il dirigente tecnico, ennesimo segnale di estrema difficoltà"

Leggi su Messinatoday.it

“Come si possono interpretare le dimissioni volontarie con 2 anni di anticipo deldiAntonio Barone se non come l’dinella gestione degli interventi in capo all’azienda dalla quale non si riesce ancora ad uscire?” Il consigliere comunale.